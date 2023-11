Les oignons de Denis Brihat

Installé en Provence depuis 1958, le photographe Denis Brihat y a développé une oeuvre d'une force et d'une cohérence rares, reconstituant et magnifiant, par sa maîtrise de la chimie argentique, les couleurs du monde végétal. Ses thèmes de prédilection sont les fruits, légumes et végétaux de son potager et de son jardin. Parmi eux, l'oignon tient une place à part, qu'il a exploré de façon obsessionnelle pendant un demi-siècle. Ce livre rassemble une centaine de ses images cépacées, offrant ainsi au public la chance de découvrir l'une des grandes aventures de l'histoire de la photographie. Il s'accompagne de plusieurs textes, dont un de l'historien d'art Michel Poivert sur le thème de l'obsession, ainsi que d'un entretien avec l'artiste qui éclaire cette passion singulière.