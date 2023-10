Ma mission impossible avec un chien de l'enfer

Je suis un chien de l'enfer qui ne joue avec les baballes qu'une seule fois... Je n'attrape pas les sentiments... Il était une fois, ma première et dernière relation m'a appris que l'amour ne suffit pas à empêcher votre petit ami d'essayer de vous tuer. Je n'ai pas envie de retenter l'expérience. Mon génie est désormais strictement réservé aux aventures d'un soir et aux rencontres occasionnelles. Bien sûr, mes amis ont l'air de vivre un bonheur parfait, mais je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. De plus, les choses s'accélèrent au Gouvernement de la Communauté des Espèces, et je suis au coeur de l'action. Les méchants vont tomber à genoux, et pas dans le bon sens du terme. Ils ont peut-être l'air d'avoir le dessus sur nous en ce moment, mais nous allons leur rendre la monnaie de leur pièce. Même si cela signifie partir en mission avec Aidan Byrne. Je ne suis toujours pas satisfait de la façon dont Aidan a géré les choses avec mon meilleur ami il y a quelques mois, même s'il s'est avéré qu'il avait raison. Et puis, il y a quelque chose chez lui qui me rebrousse le poil. C'est le genre de type qui pense que le karaoké est réservé aux étudiants et qui me méprise parce que je me lèche les parties. Il pense aussi que parce qu'il est le chef des espèces, c'est lui qui commande. Dommage pour lui, je n'ai jamais reculé devant un défi... même s'il est incroyablement sexy et très souple. Une aventure ne débouchera pas sur des sentiments... n'est-ce pas ?