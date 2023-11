Le Génie des Alpages - Intégrale tome 3

Troisième intégrale de la série du génial F'murrr, disparu en 2018, ce volume regroupe les tomes 7, 8 et 9 mettant en scène le troupeau de moutons, le plus fou de l'histoire, de son berger et de son chien. Un texte de Jean-Pierre Mercier agrémentera cette intégrale, ainsi qu'un cahier graphique final qui mettront en perspective, par nombre de croquis de travail et d'inédits, la démarche créative et la maestria d'un des plus illustres représentants de l'humour absurde en BD.