Sous le signe de la lune. Mirazur. Mirazur

Fenêtre sur l'utopie "Elle est à l'horizon, dit Fernando Birri. Je m'approche de deux pas, elle s'éloigne de deux pas. Je fais dix pas de plus et l'horizon s'enfuit dix pas plus loin. J'aurai beau avancer, jamais je ne l'atteindrai. A quoi sert l'utopie ? Elle sert à cela : à cheminer". EDUARDO GALEANO