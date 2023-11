Brigitte Bardot. Par Douglas Kirkland et Terry O'Neill. Par Douglas Kirkland et Terry O'Neill

Une photographie est un instant de vie capturé pour l'éternité. Elle peut également éclairer sur une époque. Brigitte Bardot émergea à la fin des années 1950, en pleine "Nouvelle Vague" du cinéma français. Durant les vingt années que dura sa carrière cinématographique, elle fût la cible de mouvements opposés. Critiquée ou célébrée, une certitude demeure : BB fît exploser les idéaux de la beauté féminine, jusqu'alors corsetés. La France avait Brigitte Bardot quand l'Amérique avait Marilyn Monroe et toutes deux aidèrent de nombreuses femmes à s'émanciper dans l'énergie et l'effervescence de la pop culture. A travers ce recueil de très belles photographies de Douglas Kirkland et Terry O'Neill, représentant l'actrice joyeuse, triste, belle, forte ou sauvage se dessine en filigrane une histoire passionnante de l'évolution de la femme au sein de notre société, à une époque déterminante qui raisonne encore fortement avec la nôtre.