Pour boucler ce long voyage sur les terres homériques, Claudie Obin nous invite à découvrir l'autre grand récit du poète grec : l'Iliade. Une fois encore, les hommes sont agités : il faut dire que la belle Hélène vient d'être enlevée et que d'ici quelques jours, la guerre de Troie va éclater. Combats, ruses, intrigues alimentent alors le feu de la discorde humaine. Du haut du mont Olympe, les Dieux eux-mêmes, s'amusent à attiser perfidement les braises et sèment la zizanie parmi les hommes. "Une libre adaptation de L'Illiade d'Homère. Voix posée, bien articulée, ménageant des silences et des respirations dans son récit, Claudie Obin raconte paisiblement l'affrontement des Grecs et des Troyens sous le regard goguenard des dieux de l'Olympe". Bibliothèque L'heure joyeuse. Claudie Obin revisite les grands mythes grecs, on ne s'ennuie pas ! Le Figaro