365 dessins manga faciles

Pour progresser en dessin, il faut s'exercer chaque jour. Suivez les étapes pour esquisser vous-même chaque modèle dans le livre, en quelques coups de crayons. Les premiers sont très simples. Progressivement, les modèles deviennent plus complexes ; vous apprendrez ainsi, pas à pas, les à donner du volume, à mettre en perspective, à créer un effet de profondeur, à ombrer, pour obtenir un dessin de plus en plus réaliste. Seinen, shonen, shojo et kawaii... Tout un univers à dessiner en 365 jours !