Les Chats Pelés, aussi connus sous le nom des Têtes Raides, signent un voyage graphique et poétique dans le monde de la musique et des sons. Flop est un bruit. Si petit, que personne ne le remarque, que personne ne l'entend. C'est le problème de Flop : il ne sait pas se faire entendre... Au fil des pages, Flop rencontre toutes sortes de personnages, traverser d'étonnants paysages et vivre d'incroyables aventures. Ce voyage lui permettra de se découvrir lui-même, d'affirmer sa personnalité et d'être enfin entendu.