My Hero Academia Tome 37

Le piège est en place ! Le stratagème des héros a fonctionné, et leurs ennemis sont maintenant éparpillés dans différentes zones de combat, où des adversaires à leur mesure les attendent. Tandis que Shoto tente d'arrêter son frère, l'équipe d'Endeavor et Hawks affronte le terrible All for One... Mais les choses se corsent lorsque Deku, qui devait assister Best Jeanist et Mirko contre Tomura Shigaraki, est attiré par Himiko dans le mauvais portail !