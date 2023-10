Mon journal de Noël. Jeux et activités pour un mois magique

6 semaines de jeux et d'activités pour patienter avant les cadeaux. Dans ce cahier très spécial, les enfants découvriront de nombreuses activités ludiques, créatives et éducatives pour préparer les fêtes de fin d'année : - du DIY et des recettes sur le thème de Noël (tuto création étoiles du sapin, sablés à la cannelle, fabrication d'un pull de Noël...) ; - des coloriages et des jeux thématiques ; - des to-do list pour préparer le réveillon en famille (liste des invités, menu du repas, chanson de Noël...) ; - des bilans à remplir à destination du père Noël, pour que celui-ci s'assure que les cadeaux sont mérités. Mais ce journal n'offre pas uniquement du divertissement. Pour répandre la magie de Noël et se connecter aux autres et à l'esprit de saison, les enfants pourront tester : - des outils de développement personnel, afin de traverser cette période riche en émotions ; - des exercices de sophrologie et de yoga ; - de bonnes actions à réaliser pour developper leur altruisme et leur bienveillance. Plus qu'un simple livre d'activités, ce journal de Noël est une ressource créative et amusante pour vivre une fin d'année magique !