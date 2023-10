30 Destins de sportifs

Les 30 athlètes réunis dans cet album ont vécu leur passion, battu des records, utilisé leur talent pour faire entendre leur voix ou défendre leurs idées. Ils inspireront tous les jeunes qui rêvent de relever des défis ! 30 portraits illustrés. Gino Bartali a traversé des cols à bicyclette pour sauver des centaines de juifs, Yusra a nagé plusieurs kilomètres en eau libre pour fuir la Syrie et sauver d'autres réfugiés, Jim, Lizzy et Bethany ont prouvé que la volonté était plus forte que les préjugés ou les handicaps, Mary a bravé les traditions indiennes en montant sur un ring de boxe, Omar a montré que le sport et l'art pouvaient faire bon ménage, Elyud sait que l'argent ne fait pas les records, Richard est l'auteur d'une technique qui a révolutionné le saut en hauteur, Sky a confirmé que la valeur n'attend pas le nombre des années... Animés d'une passion sans faille ou par la volonté de se dépasser, attachés à l'égalité des droits et des choix, mus par le désir de faire accepter les différences, les hommes et les femmes rassemblés dans cet album ont trouvé des ressources insoupçonnées, mis leur talent au service d'une cause, révélé la grandeur de leur coeur. D'accomplissements personnels en exploits collectifs, en passant des itinéraires hors des sentiers battus, nos 30 héros ont consacré toute leur vie à leur passion, avec exigence et intelligence, déterminés à relever des grands défis, souvent plus avec le coeur que leurs muscles...