Que faisons-nous de nos offenses ?

Un soir, dans une rue, Lina rencontre Marcus. Ils ne parlent pas la même langue et se laissent sur un quiproquo. Un an plus tard, ils se croisent au même endroit. Marcus parle maintenant un peu français. Semaine après semaine, ils vont se donner rendez-vous dans cette rue et partager des événements de leur quotidien, se confier et se trouver un point commun : la souffrance. Lui a fui son pays en guerre. Elle est malade et condamnée, suite à une négligence médicale. Un choix s'impose à eux : s'emprisonner dans la douleur ou continuer à vivre malgré tout ?