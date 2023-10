Guitares Ultimes. 140 guitares qui ont fait le rock

140 guitares qui ont écrit l'histoire de la musique ! "Lucille' pour B. B. King, "Blackie' pour Eric Clapton, "First Wife' pour Stevie Ray Vaughan, "Pearly Gates' pour Billy F. Gibbons, "Old Black' pour Neil Young, "Frankenstrat' pour Eddie Van Halen... Impossible de dissocier ces guitaristes de légende de leur instrument fétiche. Dave Hunter se propose de raconter l'histoire de 140 d'entre elles en plus de 300 photos : leur développement, les morceaux qui leur sont éternellement associés, les tournées et les concerts marquants au cours desquels elles sont apparues, les modifications apportées, les changements de propriétaire, et plus encore. De la country la plus twangy au metal le plus incandescent, du punk le plus débridé au jazz le plus sophistiqué, et du blues bien roots au rock indie lo-fi, Guitares ultimes embrasse les styles pour offrir tout l'univers de ces célèbres guitares et de leurs serviteurs de renom.