Toilet-bound Hanako-kun T16

A la suite de la fermeture de la frontière, l'au-delà et le monde des vivants ne sont plus reliés. Dans le but de retrouver leurs amis, Nene et Kô mènent l'enquête ! Malgré l'interdiction de Minamoto, les deux compagnons ont pénétré dans La Maison Rouge, réputée pour maudire toute personne qui ose fouler son sol. Une fois à l'intérieur, ils font la rencontre d'un enfant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Hanako...