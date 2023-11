Coffret Soirée pizza Friends

Pour une soirée mémorable entra amis ! 1 planche à pizza (dimensions : 303 x 394 x 10 mm) + 1 livret de marque-verres et de sous-verres à découper. Comme les célèbres New-Yorkais de la série culte, Friends, retrouvez vos amis autour d'une délicieuse pizza. Qui sera le Joey du groupe et prendra la plus grosse part ? Et souvenez-vous, Joey ne partage pas sa nourriture !