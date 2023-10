La baronne des glaces Tome 1 : Jusqu'au bout du monde

Russie, 1822. Katya et Grischa rêvent de parcourir le monde et de faire fortune. Avec l'aide de Thilo et Christian, ils ont une géniale idée : exporter la glace du Nord jusque dans les tropiques. Mais leur entreprise sera semée d'embûches. Et quand l'amour s'en mêle... De glace et de feu Russie, 1822. Elevés dans la misère, Katya et son frère Grischa, orphelins de mère, rêvent tous deux d'une vie meilleure. A 16 ans, Grischa veut faire fortune et voir le monde. Il s'enfuit à Saint-Pétersbourg avec sa petite soeur âgée de 9 ans. Pendant un voyage sur la mer Baltique jusqu'à Hambourg, ils font la connaissance de Thilo et Christian. Ensemble, ils décident de monter une société marchande, avec une idée aussi surprenante qu'audacieuse : exporter la glace du Nord vers les Tropiques. Mais la voie du succès est semée de difficultés et d'incertitude... et les sentiments qui lient bientôt Katya à Christian, pourtant marié, menacent de précipiter la chute de ces jeunes " barons des glaces "...