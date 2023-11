Et si on choississait d'être heureux ?

La joie est accessible à tous, même dans la difficulté, et ses bienfaits sont immédiats : sur notre santé, notre psychisme, nos relations et notre créativité. Dominique Chapot met en évidence son rôle dans la réalisation de soi ; elle l'utilise comme outil de changement personnel et d'amélioration de notre environnement. Ses propositions sont pratiques et s'inscrivent concrètement dans notre quotidien.