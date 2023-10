One Piece. Le calendrier de l'avent officiel, Edition 2023

Le calendrier de l'Avent officiel One Piece pour les enfants ! Voici le cadeau parfait pour les fans de Luffy et son équipage ! Jusqu'à Noël, découvre 24 pochettes remplies de surprises : décorations de Noël à accrocher dans le sapin, mini-livres, badge, coloriages, cartes à gratter, recettes, stickers et magnet... des mini-objets exclusifs et collectors pour tous les fans ! Un calendrier indispensable pour attendre Noël entouré de ses pirates préférés !