La sorcière indomptée. Aiguisez votre instinct, réinventez votre art, amplifiez votre pouvoir

Libérez votre Magie ! LA SORCELLERIE n'est pas destinée à être pratiquée de la même manière d'une personne à l'autre, mais intègre plutôt une quantité de voies différentes susceptibles d'être adaptées aux dons et au style de vie de chacun. Ce guide vous apporte les clés pour libérer et personnaliser votre Magie : apprenez à vous servir de votre instinct, de votre intuition et de votre environnement pour rendre votre pratique plus puissante. Préparez-vous à passer à un niveau supérieur, mais aussi à en savoir un peu plus sur : Les accessoires et les techniques permettant d'entrer en relation avec l'inconscient Le cycle vie-mort-renaissance Les éléments et les esprits du lieu Le travail avec les ancêtres, les guides spirituels et les entités Vous n'imaginez même pas ce qui vous attend !