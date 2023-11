Le royaume des corbeaux T1 COLLECTOR. La maison aux ailes déployées

Mi-Faé, mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des Faés au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins-que-rien et un prince est impossible... Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver : elle pourrait bien devenir reine, à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce... Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie.