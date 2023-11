Runes - Les secrets de la magie runique

Le kit complet pour découvrir le langage secret des runes ! Les runes sont le langage des dieux. Elles incarnent les lois magiques du monde et l'essence même de la magie viking. Rédigé par l'experte Bianca Luna, ce superbe ouvrage offre une compréhension approfondie des runes, à partir de leur signification originelle. Il propose une adaptation de la magie runique au monde d'aujourd'hui et les moyens de l'intégrer à un parcours spirituel. Une large place est également consacrée à la manière de lancer les runes et de lire les formes et les schémas qu'elles produisent. La signification de chacune d'entre elles complète les méditations visuelles qui guident le lecteur vers une compréhension plus profonde de lui-même.