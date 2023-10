Histoire mondiale des relations internationales. De 1900 à nos jours

Le premier ouvrage d'ensemble publié en France et à l'étranger sur le sujet. Cet ouvrage est la première histoire des relations internationales depuis 1900 jusqu'à nos jours. Pierre Grosser a réuni une équipe d'historiens et de politistes de premier plan. Insérés dans les réseaux internationaux, ces spécialistes portent un regard sur la scène mondiale qui n'est pas seulement eurocentré. Ils analysent les événements et leurs enjeux en s'appuyant sur les acquis récents de la recherche et l'ensemble de l'historiographie. A l'amorce des années 2020, les relations internationales n'ont cessé de rappeler leur importance : le retour des rivalités entre grandes puissances, les crises globales, la contestation de l'ordre planétaire construit au siècle dernier... Connaître le passé est devenu aujourd'hui fondamental pour comprendre l'ampleur des mutations et des défis contemporains. En suivant la chronologie jusqu'en 2023, chaque spécialiste présente une décennie, ses spécificités et ses inflexions. Cette histoire mondiale éclaire non seulement les dimensions stratégiques, économiques et politiques des relations internationales, mais aussi ses dynamiques régionales. Elle montre les interconnexions, les stratégies planétaires des grandes puissances ainsi que l'émergence de nouvelles institutions qui tendent vers une gouvernance globale.