Elvis. Livre de coloriage

Les fans indéfectibles d'Elvis pourront apporter leur touche personnelle aux images les plus emblématiques du roi incontesté du Rock and Roll. 45 dessins, sur simple ou double page, retracent l'histoire d'Elvis de ses débuts à l'apogée de son succès, des couvertures de ses albums légendaires aux concerts et aux scènes les plus célèbres des films mettant Elvis en vedette, pour vous plonger dans certains des moments les plus importants de l'histoire de la musique.