La vie est une affaire personnelle...Les épaules et le sourire

" Valérie Fauchet est un OVNI. Déjà gamine, elle traversait la cour du lycée comme d'autres marchent sur l'eau, avec une grâce inconnue et sans forcer, et il suffisait qu'elle se mette à rire pour que l'intelligence déborde sur vos terres. Je ne savais rien décoder mais j'avais trouvé là une amie sûre, c'est-à-dire une âme qui préfère l'être à l'avoir, même si elle avait déjà beaucoup de choses pour elle. Notre amour de l'écriture nous a fait grandir, vieillir parfois en parallèle quand elle battait les planches plutôt que le clavier - old school, elle écrit toujours à la main, comme ceux de Saint-Germain-des-Prés à la belle époque. Le vaisseau VF aurait pu se poser sur la planète cinéma tant la dame n'a pas besoin de sous titres, mais il était dit que les mots resteraient son premier, son dernier refuge. Elle voit des choses qu'on ne voit pas, vit ici et ailleurs, peut-être parce que les âmes sans cibles ne sont pas à la mode ; sa légèreté pourtant est grave, c'est la vie qui veut ça, les amours trahies qui font les expériences oubliables et inoubliables, et si elle recommence tout, toujours, tout le temps, fatiguée inépuisable explorant les antres et ses secrets, c'est qu'elle a un tigre dans le moteur : l'amour. Belle bête. Et si le monde n'est pas prêt, tant pis pour lui. " Caryl Ferrey