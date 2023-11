Vampire Academy Tome 6 : Sacrifice ultime

Un meurtre. L'amour. La jalousie. Et un dernier sacrifice. La reine est morte : le monde des Moroï ne sera plus jamais le même. Condamnée pour un crime qu'elle n'a pas commis, Rose attend son exécution. Seuls les deux hommes de sa vie peuvent encore la sauver. Et si, pour retrouver la liberté, Rose devait sacrifier ce qu'elle a de plus cher au monde ? Vampire Academy est un phénomène international : plus de 4 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis, traduit dans trente langues et adapté au cinéma et en série ! "Des romans qui se sont arrachés à des millions d'exemplaires et qui ont fait le tour du monde". M, Le Monde Magazine "Suspense, amour et personnages attachants que l'on n'a pas envie de quitter". Like Hit "Entre Harry Potter et Twilight". Super