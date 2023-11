Bobosse, la charcuterie au goût du jour. Depuis 1961

Qui dit Bobosse dit andouillette de veau, gouaille et patrimoine culinaire lyonnais... Bobosse est aussi synonyme de charcuterie moderne : production artisanale en Beaujolais, matières premières sélectionnées au plus près, prise en compte de la diététique et collaboration avec des restaurants gastronomiques. Bobosse, c'est d'abord un personnage " à la Audiard" , digne des Tontons Flingueurs. Dans les années 60, René Besson alias "Bobosse" a créé une charcuterie réputée, notamment son andouillette à la fraise de veau tirée à la ficelle. Fournisseur des bouchons lyonnais comme des tables étoilées, il a su faire connaître ses produits et développer l'image de la région beaujolaise. il était l'ami des plus grands chefs, de Paul Bocuse à Georges Blanc. Personnage au grand coeur, il aimait rassembler autour de lui. Désormais, ses successeurs proposent aussi des terrines, pâtés croûtes, boudins blancs, saucissons secs ou à cuire, quenelles de Lyon... perpétuant le savoir-faire artisanal de Bobosse. En maîtrisant l'origine de leurs matières premières, ils contribuent au développement durable de leur territoire tout en se préoccupant de la santé des consommateurs. Une trentaine de recettes illustrent toute la place de la charcuterie dans les plaisirs gastronomiques d'aujourd'hui.