Led Zeppelin, l'art des vinyles. La collection intégrale de Ross Halfin

Led Zeppelin à travers une collection de pochettes vinyles inédite. Groupe britannique mythique des années 1970, Led Zeppelin sort leur premier album en 1969 qui lance la carrière et la notoriété du groupe. En 1971, c'est le succès de Led Zeppelin IV qui demeure l'un des albums les plus vendus de l'histoire - 37 millions d'exemplaires dans le monde dont 24 millions aux Etats-Unis. Neuf albums studio seulement mais plus de 2 000 pochettes de vinyles différentes ont envahi le marché. Ce livre présente Led Zeppelin par l'art de l'album, grâce à une collection de plus de 400 pochettes vinyles, rassemblées pour la première fois par Ross Halfin. Tous les albums sont représentés : studio, live, promo, single, etc. , sur des pochettes rares et inédites - colorées, explosives, très graphiques voire expérimentales -, des versions étrangères et même des copies pirates avec des illustrations réalisées à la main. A la fin du livre, un catalogue titanesque a été collecté, rassemblant une discographie très détaillée.