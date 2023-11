Avant, Bitsimi, homme puissant, avide de conquêtes et de profits douteux, naviguait de succès en succès sans s'attarder. Mais ça, c'était avant Momi, une jeune femme qui laisse dans son sillage le parfum irrésistible du fruit défendu... Plus rien aujourd'hui ne saurait être comme avant. Le Flambeur et la rebelle est un roman librement inspiré de La Guerre du permis, une pièce de théâtre de l'auteur dont la pertinence avait assuré le succès sur différentes scènes. Dans cette nouvelle version, c'est avec réalisme et humour qu'il met à nu les travers d'une société à la dérive.