La Fantastique Aventure du trésor pirate

Embarque pour un périlleux voyage en quête d'aventures et de fabuleux trésors. Pour venger ton père, décide de la route à suivre et des dangers à affronter, puis fais tourner ta flèche de survie pour découvrir où ton périple te mène et si tu as fait le bon choix - ou pas ! Au fil de l'eau, tu apprendras tout ce qu'il y a à savoir sur le quotidien des pirates à bord de leur navire ou à l'abordage d'un vaisseau de la Navy... En mer, une seule mauvaise décision peut conduire à la catastrophe. Alors, à toi de jouer !