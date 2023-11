Le Livre de la jungle

Un petit d'homme est retrouvé dans la forêt par les loups, qui se réunissent et décident d'élever celui qu'ils appelleront Mowgli. Mais un jour, sous l'influence du tigre Shere Khan qui cherche à le tuer, les animaux somment l'enfant de retourner parmi les humains. Heureusement, Mowgli pourra compter sur l'amitié et la sagesse de l'ours Baloo et de la panthère Bagheera, qui vont l'aider à survivre et à s'affirmer. Avec ses illustrations poétiques réalisées au crayon de couleur et au pastel, Andrea Serio propose une réinterprétation magistrale de ce classique de la littérature britannique.