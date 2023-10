Saint-Malo caché (broché)

Réédition d'un livre à succès sur la ville de Saint-Malo en version brochée - Descendant d'un armateur malouin, l'auteur a réussi à faire ouvrir les portes de lieux publics et privés de Saint-Malo et à dévoiler ce qui se cache derrière les hautes façades de granit. - Du bureau du maire de la cité aux hôtels particuliers épargnés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la crypte de la cathédrale, les coulisses des remparts... le lecteur pénètre dans des univers insoupçonnés et étonnants. - Les très nombreuses photos inédites, plus de 230, réjouissent les yeux et permettent de poser un autre regard sur la ville la plus visitée de Bretagne. En couverture : Les salons de l'hôtel Magon de la Lande