Meurtre dans la nuit

Publié en 1994, un recueil de courts textes en prose de la grande dame des lettres canadienne, autrice de La Servante écarlate, inédit en poche. Tout au long de ce recueil, rassemblant récits, nouvelles, fables et autres courts textes en prose, Margaret Atwood fait preuve du même esprit, de la même virtuosité et de la même audace que dans ses grands romans. On retrouve, entre autres petits bijoux, Gertrude disant ses quatre vérités à Hamlet, la véritable histoire de la Petite poule rousse, ou encore une chauve-souris réincarnée expliquant pourquoi Bram Stoker est passé totalement à côté de Dracula... Science-fiction, poésie en prose, contes et mythes revisités - ce recueil est un condensé explosif du meilleur de Margaret Atwood. " Margaret Atwood démontre qu'elle est une miniaturiste hors-pair. " Toronto Globe and Mail