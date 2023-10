Triangle bleu. 2023

Trois pays : l'Espagne, l'Algérie, la France. Cinq générations d'hommes et de femmes qui tissent des histoires singulières tout au long d'un XXe siècle rythmé par ses crises, ses guerres, ses migrations, ses joies et ses peines. Des narrateurs personnages qui s'inscrivent dans ce triangle méditerranéen ou la petite et grande Histoire se mêlent dans une communauté de destins toujours mouvants. La recherche des origines, la quête de l'identité et le souci de la trans mission transparaissent au gré d'évènements particuliers ou de scènes de vie du quotidien. Au fil de ce roman à multiples voix, Philippe Aguilar laisse le soin au lecteur de reconstruire le puzzle du temps, des lieux et des personnages. Il permet ainsi une meilleure connaissance de ce que nous sommes et d'éclairer les chemins d'un voyage original. Ce roman choral retrace avec humanité un siècle d'histoire au coeur du triangle méditerranéen