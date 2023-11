Apprendre à programmer en Rust

Rust est un langage de programmation compilé développé par Mozilla dont la première version stable a été lancée en 2015 et qui se veut une alternative à C et C++. En 2020, Rust est principalement utilisé pour la programmation système, les applications en ligne de commande, les applications Web, les services réseaux et les systèmes embarqués. En 2021, la diffusion de Rust a fait un pas en avant avec son adoption comme second langage du noyau Linux (après le C), puis par Google pour le développement d'Android (aux côtés de Java et Kotlin). Particulièrement apprécié des développeurs, son apprentissage peut se montrer ardu. C'est pourquoi l'auteur, un des principaux contributeurs de la communauté Rust, a conçu ce livre comme un tutoriel pour une prise en main efficace facilité par les nombreux exemples et exercices qui accompagneront le lecteur.