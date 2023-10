Le livre essentiel

Une rumeur circulait qu'un trésor fabuleux était caché dans le royaume. Lorsque le roi, si désireux d'avoir des petits-enfants, promit la main de sa fille à quiconque trouverait le trésor, la princesse Pimprenelle décida de prendre les choses en main : elle se déguisa en paysanne, et partit seule à l'aventure. Hors de question de laisser n'importe quel imbécile mettre la main sur le trésor ! C'est dans les profondeurs des eaux du royaume, là où personne n'avait osé s'aventurer, qu'elle trouve le trésor. Aidée d'un drôle d'hurluberlu qui ne sait pas nager, elle découvre que le trésor est... un livre ! Mais que peut bien renfermer ce livre de si essentiel ? Dans ce conte moderne drôle et universel, Susie Morgenstern nous transporte dans un royaume enchanté, superbement illustré par Eugenia Nobati, et met en scène une princesse intrépide qui n'en fait qu'à sa tête.