Albert Dubout illustre Marcel Pagnol

Auteur d'une oeuvre graphique monumentale mêlant tendresse et truculence, Marcel Pagnol le surnommait " Le Roi "... Lui préférait qu'on l'appelle "le fou dessinant" . Albert Dubout (1905-1976) était un immense artiste, autant par son talent que par l'ampleur de sa production. Dessinateur de presse - il a travaillé pour plus de deux cents journaux et revues -, affichiste, illustrateur et peintre, il était célèbre pour ses scènes de foule, ses chats et ses couples dépareillés, composés d'une grosse dame et d'un tout petit monsieur. Mais Albert Dubout, c'est aussi une magnifique collaboration avec Marcel Pagnol pour qui il a illustré plusieurs de ses textes ainsi que les affiches de la plupart de ses films. Riche de plus de 130 dessins, dont la qualité a été améliorée grâce à un logiciel de restauration d'images, ce livre met en lumière son incroyable talent et sa complicité avec l'écrivain. Alors, plongez dans l'univers de Dubout, que Pagnol considérait comme "le plus grand illustrateur de notre temps" ...