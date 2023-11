To a new you T01

Lorsque Satoru Satsuma, un professeur de lycée, découvre que sa femme le trompe, il part sur un coup de tête en voyage à travers le Japon. Il rencontre à Odawara, sa ville natale, une étrange jeune fille à qui il résiste en dépit de ses avances. Satoru rentre chez lui et reprend le cours de son existence. Mais, à la rentrée scolaire suivante, une nouvelle élève du nom d'Aki Aioi intègre sa classe, et elle n'est autre que l'adolescente rencontrée à Odawara ! Aki semble déterminée à conquérir Satoru. Jusqu'où ira cette romance interdite entre un professeur et son élève ? Shinji Mito est un auteur bien connu des lecteurs français du fait que toutes ses oeuvres ont été publiées dans l'hexagone. Il a débuté sa carrière avec Ex Nihilo, et c'est avec Alma (publié aux éditions Panini Manga) qu'il s'est fait un nom. Il revient dans notre catalogue avec son dernier projet : To a New You, qui est encore en cours de publication au Japon. Il y raconte le désespoir d'un homme trompé qui va être tenté par une relation avec une jeune fille. Mais loin d'être sentimentale, l'intrigue de Shinji Mito exploite d'autres thèmes tels la pandémie et le terrorisme biochimique puisqu'en arrière-plan se propage sur le Japon un mystérieux virus...