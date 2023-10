Planète océan

Les océans recouvrent plus de 70 % de la surface de notre planète et abritent un nombre considérable de plantes et d'animaux, tous plus incroyables les uns que les autres. Pourtant, cet écosystème si riche et si varié demeure aujourd'hui encore très largement méconnu, voire inconnu. Ce documentaire part à la découverte des différents océans de la Terre et de leurs caractéristiques, de la vie sur les côtes, des paysages sous-marins, des mystères des abysses, des différentes espèces qui vivent dans ce milieu aujourd'hui menacé par le changement climatique... Il donne aussi plein d'informations sur des espèces étonnantes ! Et, en bonus, des quiz et des vignettes à découper pour apprendre en s'amusant !