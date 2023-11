Les Illuminati. De la société secrète aux théories du complot

Accusés d'être à l'origine de la Révolution française, d'avoir noyauté les Etats-Unis d'Amérique dès leur naissance ou encore d'avoir précipité l'effondrement de l'Union soviétique, les Illuminati font les beaux jours des théories complotistes depuis plus de deux siècles. Derrière ces affabulations, une société secrète, les Illuminaten, a bel et bien existé en Bavière. Fondé à la fin du XVIIIe siècle, cet ordre très exclusif, inspiré des cultes à mystère antiques et très influencé par la franc-maçonnerie, se développe rapidement avant d'être brutalement interdit. A travers toute l'Europe, la presse et l'édition s'emparent de l'affaire dès 1797 : les Illuminaten ont disparu mais le mythe des Illuminati est né. Il est aujourd'hui encore extraordinairement vivace. La découverte de nouvelles archives permet enfin de faire l'histoire du mythe et de la réalité d'une société secrète au succès fulgurant.