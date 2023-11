Sabres et autres armes japonaises des trente samouraïs les plus illustres

Les samouraïs et le récit de leurs actes de bravoure ont fasciné des générations de Japonais et d'Occidentaux. La culture du samouraï s'est constituée autour du sabre, ce n'est donc pas un hasard si l'essor de la classe des samouraïs et les origines du sabre japonais coïncident dans le temps. Les individus qui se passionnent pour les samouraïs appartiennent à différents groupes. Ainsi, certains s'intéressent à leur histoire, d'autres sont fascinés par leurs armures ou, plus précisément, par leurs sabres. Dans ce dernier sous-groupe, on distingue les collectionneurs de sabres des personnes privilégiant tous les objets qui sont associés aux sabres. Tous ces groupes ne se distinguent pas forcément les uns des autres, puisqu'on peut parfaitement appartenir simultanément à plusieurs d'entre eux. Ce livre ne se veut pas l'ouvrage de référence sur les samouraïs, mais bien plutôt une porte d'entrée pour découvrir l'histoire et la culture samouraïs, encourageant toutes les personnes déjà intéressées à délaisser momentanément leur centre d'intérêt pour s'ouvrir à d'autres facettes de la culture samouraï en découvrant les sabres, tous les objets qui leur sont associés ainsi que les armures possédés par de fameux samouraïs.