Le droit et les Fables de Jean de la Fontaine

Fabuliste engagé du XVIIème siècle, Jean de La Fontaine est entré dans la culture populaire internationale. Ses fables enseignées dès le plus jeune âge ont marqué notre culture générale voire façonné, consciemment ou inconsciemment, notre savoir être. Il convient pour les juristes que nous sommes devenu. e. s d'interroger l'influence et l'avenir de cet héritage sur nos domaines de spécialités. Ainsi, la pensée de Jean de La Fontaine peut-elle éclairer le droit ? Les morales et l'esprit de son oeuvre littéraire sont-ils encore d'actualité ? En quoi ses fables peuventelles nous amener à requestionner notre méthodologie ? Autant de questions qui nous mènent à replonger avec plaisir dans les allégories de Jean de La Fontaine et à contribuer à notre échelle à penser le Droit. Ce colloque est bien sûr ouvert à toutes les disciplines juridiques. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'une journée d'étude sur le même thème s'est tenue il y a quatorze ans et a donné lieu à une publication1. Durant cette journée ont été étudiées : - La laitière et le pot de Lait (investisseur boursier) - Le laboureur et ses enfants (droit de propriété à Madagascar) - Les loups et les brebis (droit des contrats, transaction)