Ornement. Vocabulaire typologique et technique

L'immense diversité des document réunis dans ce livre est source d'inspiration pour tous les stylistes, graphistes, typographes, designers, directeurs artistiques. Cet ouvrage, treizième de la collection voulue par André Malraux et André Chastel, se propose de donner les clefs des ornements qui, depuis des siècles, structurent et décorent tout ce qui constitue notre environnement. Inspirés de représentations diverses, entrelacs, palmettes, tritons ou fleurons structurent depuis des siècles les éléments d'architecture, du mobilier, des textiles ou des arts décoratifs et nous permettent de mieux apprécier et de dater tous les supports auxquels ils s'appliquent. En effet, la décoration et l'ornementation sont patentes aussi loin que l'on puisse remonter dans l'Histoire, allant de l'architecture de l'Egypte antique à l'apparent manque d'ornementation de l'architecture moderne du XXe siècle. Au-delà de nos publics traditionnels (conservateurs, restaurateurs, etc.), ce livre est source d'inspiration pour tous les stylistes, graphistes, typographes, designers, directeurs artistiques.