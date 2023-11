Rajeunir avec le yoga du visage

Mon programme ludique et efficace en 28 jours ! Dans ce livre, je vous présente ma vision holistique de la beauté du visage au travers d'un programme complet de 28 jours qui vous permettra de mettre en place de bonnes habitudes au quotidien. Vous y trouverez des routines efficaces et ludiques pour prendre soin de vous, grâce à des exercices de yoga du visage, des massages mais aussi du yoga, de la méditation et des exercices de respiration qui vous aideront à calmer le mental pour retrouver la sérénité essentielle au bien-être et à la beauté. Le yoga du visage est un atout anti-âge indispensable pour garder une peau resplendissante et un teint éclatant. C'est une méthode naturelle et efficace pour ralentir le vieillissement de la peau. Grâce à une pratique régulière, les rides et ridules s'estompent, l'ovale est mieux défini, la peau plus ferme, le teint plus éclatant, les poches et les cernes diminuent. Ce livre est un guide essentiel pour vous aider à retrouver votre éclat et votre vitalité en respectant votre nature profonde.