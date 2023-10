Les Larmes des Nymphes

- Un thriller puissant au dénouement inattendu qui interroge, à travers le prisme d'une divinité antique, notre rapport à la nature et ses conséquences. - Un récit qui alterne entre réalité contemporaine d'une jeune fille en quête d'elle-même dans un petit village de montagne et songes aussi envoûtants qu'énimatiques au coeur d'une forêt ancestrale pleine de secrets Quand Cléa arrive à Ombelle, petit village perdu dans les montagnes, elle compte bien s'y ressourcer après une première année désastreuse en école d'art. Mais ce qui devait être au départ une quête d'inspiration se mue en quête de vérité face aux nombreux mystères auxquels elle est très vite confrontée ? : pour quelles raisons les rares habitants de son âge l'évitent-ils comme la peste ? Pourquoi ne semblent-ils pas pouvoir quitter le village ? Et c'est sans compter les injonctions à ne pas s'approcher de la forêt qu'on lui adresse dès son premier jour. Les craintes des habitants auraient-elles un lien avec les légendes locales mentionnant l'existence d'une créature ancestrale qui errerait dans les bois ?