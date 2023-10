Livre Agenda Cheval Pénélope. Edition 2024

Avec une reliure spiralaire métallique et un socle en carton renforcé, le livre calendrier est l'organiseur hebdomadaire idéal Pour toutes les semaines de l'année, il permet de s'organiser jour après jour et heure par heure grâce à son planning à remplir. Il offre également sur la page organisation une to do liste humoristique afin de relativiser son emploi du temps chargé et d'en apprendre plus sur sa passion. Sur la face recto de la page organisation, de magnifiques photos généreusement légendées et en lien avec le thème choisi (Auto, moto, Formule 1, Equitation) illustrent le calendrier pour mieux décorer son bureau. Auteur Cavalière émérite et plusieurs fois titrée (championnats de France, championnats du monde, Jeux Olympiques...), Pénélope Leprevost est une figure incontournable de l'équitation. Egalement responsable de la marque Pénélope, spécialiste de l'équipement, de l'accessoirisation et de la mode équestre, c'est avec cette double expertise de professionnelle et de passionnée que Pénélope Leprevost participe à la création du livre agenda dédié à l'équitation.