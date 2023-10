Brise la malédiction avant qu'elle ne te brise. Quand l'obscurité s'abat, une nouvelle légende s'élève... Née dépourvue de magie, Tamsin a passé son enfance mise à l'écart tandis que son frère adoptif Cabell et leur tuteur Nash partaient à la chasse aux reliques enchantées. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, elle décide d'aider son frère dans ses quêtes, au péril de sa vie. Sept ans plus tard, une rumeur circule dans les souterrains magiques de Boston... Avant sa disparition, Nash aurait trouvé un puissant anneau issu de la légende arthurienne, capable de briser n'importe quelle malédiction. Toutes les communautés magiques de la ville veulent mettre la main dessus. C'est une aubaine pour Tamsin car elle seule peut retracer les derniers pas de son tuteur, et cet anneau permettrait de libérer Cabell d'une terrible malédiction dont il souffre depuis toujours. Mais sans magie, elle n'est pas de taille à affronter ses concurrents. Elle accepte alors l'aide d'un autre chasseur de reliques et d'une jeune sorcière. De Boston à Avalon, ils plongent ensemble dans un monde de magie noire et découvrent un secret qui pourrait bien réveiller les fantômes du passé... Traduit de l'anglais par Antoine Monvoisin "Un mélange de magie, de danger, de romance et de chagrin d'amour. La Malédiction des os d'argent vous plonge dans un monde de légendes et de nostalgie que vous ne voudrez plus quitter. ' Leigh Bardugo, autrice de La Neuvième Maison et créatrice du Grishaverse. " La Malédiction des os d'argent est un livre à lire absolument, parfait pour tous ceux qui ont déjà voulu pénétrer au coeur d'un mythe. ' Stephanie Garber, autrice des sagas Caraval et Il était une fois un coeur brisé. " La Malédiction des os d'argent est absolument légendaire. ' Jennifer Lynn Barnes, autrice de la saga The Inheritance Games.