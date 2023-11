Le Petit livre de la lithomancie

Découvrez ce que les cristaux révèlent de vous et de votre avenir. La lithomancie, ou divination par les pierres, est une pratique divinatoire par l'observation des cristaux. Utilisée depuis l'Antiquité, cette méthode instinctive repose sur la pioche ou le jet de pierres sur un cadran. Grâce à cet ouvrage, vous apprendrez à choisir et purifier vos pierres pour préparer vos séances, mais aussi à interpréter leur position les unes par rapport aux autres. Piochez, lancez et observez les messages des cristaux pour prendre les bonnes décisions.