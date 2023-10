Under the Rain

IL A TOUJOURS LE DERNIER MOT. ELLE AUSSI. Faye s'installe en Irlande, déterminée à reprendre sa vie en main. Plus jamais elle ne se laissera marcher sur les pieds, c'est terminé ! Les hommes ? Tous des enfoirés sans coeur ! Moins elle les approche, mieux elle se porte. Et c'est encore plus vrai avec Caleb ! Ce patron de bar a beau être sexy, il est aussi arrogant qu'insupportable. Hors de question de lui céder ! Sauf qu'il suffit d'un quiproquo, d'un léger mensonge, et les voilà obligés de jouer les amoureux. Et si, à force de faire semblant, tout devenait réel ?