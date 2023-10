Une enquête de Beatrice Hyde-Clare Tome 5 : Une perfide performance

Contre toute attente, Beatrice Hyde-Clare est bel et bien fiancée au duc de Kesgrave. Et plus que jamais déterminée à l'épouser. Cette fois, c'est promis, aucun meurtre ne la détournera de son futur mari ! Peu importe les cris d'orfraie de sa tante, l'inquiétude de ses amis ou les conseils non sollicités de vagues connaissances bien intentionnées. Au diable les convenances, Beatrice est décidée à épouser le plus rapidement possible le duc de Kesgrave. C'est compter sans mademoiselle Brougham, l'ennemie jurée de Bea, qui apparaît sur le pas de sa porte avec un mystère à résoudre. Un grand-père décédé, un bijou disparu, une lettre énigmatique... Et, cerise sur le gâteau, l'opportunité de reprendre le dessus sur mademoiselle Brougham. Pour Bea, l'occasion est trop belle. Si seulement tout n'allait pas atrocement mal tourner... .