Et si vous arrêtiez de cracher sur le management ?! Pour un management humain de l'efficience

Croire ou ne pas croire dans le management, telle n'est pas la question. Quelle autre solution qu'un management de qualité serait-elle envisageable pour obtenir durablement l'harmonie et l'efficience tant espérées dans toute entreprise ou organisation ? Cet ouvrage militant montre à quel point il est néfaste de "cracher" sur le management, matière on ne peut plus floue, au lieu de contribuer à en définir des contours sains, concrets et décisifs, au service de toutes les parties prenantes des organisations. S'il est vrai que le management c'est la vie, comme le propose cet ouvrage, il est aussi une "double compétence" nécessaire à tout "professionnel-citoyen" qui est confronté aux groupes humains organisés, si difficiles à piloter.